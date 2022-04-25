Джо Роган дал совет Конору Макгрегору перед встречей с Камару Усманом

Комментатор UFC Джо Роган считает, что ирландский боец Конор Макгрегор свой следующий поединок должен провести с соперником, который будет ему значительно уступать в классе.
«Если Конор хочет иметь наибольшие шансы на успех, я бы сказал, что ему для начала нужно подраться с парнем, который немного ниже чемпионского уровня. Дайте ему испытание, но не ставьте его сразу в бой с Усманом.
Я думаю, когда бойцы такого калибра возвращаются после долгого перерыва или после поражения, то главная вещь, которую они делают правильно, это то, что они проводят подготовительный бой. Они знают, что нужно сбросить с себя пыль и в следующем бою ты будешь выглядеть лучше.
Я думаю, что Конору нужно делать то, что Конор хочет делать. Если он считает, что он может провести бой с Усманом и сорвать большой куш, попытаться стать чемпионом в трёх дивизионах, то он должен это сделать. Но если бы я был его менеджером, то я бы сказал ему: «Лучший путь к успеху — это поединок вроде того, что был с «Ковбоем». Не хочу обидеть «Ковбоя», но тот бой оказался чем-то вроде разминочного», — приводит слова Рогана MMA Fighting.
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