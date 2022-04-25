Никита Цзю проведёт свой второй бой в карьере 11 мая

Австралийский боксёр российского происхождения Никита Цзю, брат чемпиона мира Тима Цзю и младший сын бывшего чемпиона мира Кости Цзю, в своём втором профессиональном бою сразится с Мейсоном Смитом (5-0, 2 КО) из Мельбурна на турнире в Ньюкасле 11 мая.

Напомним, свой первый бой австралиец провёл в начале марта с Аароном Сталом. Поединок, прошедший в первом среднем весе, завершился победой Никиты Цзю нокаутом уже во втором раунде. Бой состоялся в рамках вечера бокса в Брисбене (Австралия).

Никита Цзю — четырёхкратный чемпион Австралии среди любителей. Ранее боксёр приостановил спортивную карьеру, чтобы получить диплом архитектора. Он возобновил спортивную карьеру в том же весе, что и его старший брат Тим Цзю.