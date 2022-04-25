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Уайт: бой с Фьюри был близким

Уайт: бой с Фьюри был близким
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Американец Диллиан Уайт высказался по поводу боя с непобеждённым британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Я не думаю, что в этом поединке было что-то особенное, это был близкий бой. План игры начинал вырисовываться все больше и больше — он заключался в том, чтобы прессинговать его, работать по корпусу, а затем начать двигаться вперед. Иногда ты находишься там, видишь что-то другое и принимаешь другие решения. Это то, что есть. У меня не было ощущения, что меня превзошли или что он был на уровень выше меня», — приводит слова Уайта talkSPORT.

Напомним, Фьюри и Уайт встречались в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне. Тайсон праздновал победу нокаутом в шестом раунде.

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