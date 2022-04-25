Президент UFC назвал условие возвращения Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что ирландский боец Конор Макгрегор пока не готов к участию в турнирах, поэтому организация не рассматривает возможных кандидатов на поединок с ним.



«У меня буквально ничего нет для него сейчас, он не готов драться. Потенциальные соперники в разных весовых категориях мало что значат, пока ему не дадут зеленый свет на участие в боях, так что посмотрим, когда он будет готов. Когда врач даст ему стопроцентное разрешение, мы начнём рассматривать потенциальных кандидатов на бой с ним», — приводит слова Уайта The Sun.



Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

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