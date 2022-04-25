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Тайсон Фьюри: Уайлдер всё ещё второй лучший тяжеловес в мире

Тайсон Фьюри: Уайлдер всё ещё второй лучший тяжеловес в мире
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Британский боксёр Тайсон Фьюри высказал мнение по поводу американца Деонтея Уайлдера.

«Хотя Деонтей провёл десять защит титула, больше, чем кто-либо другой, он не получает заслуженных похвал. Он сравнялся с рекордом Мохаммеда Али по количеству защит, побил рекорд Виталия Кличко, и я считаю, что он всё ещё второй лучший тяжеловес в мире. Я верю, что он нокаутирует всех, кроме меня», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.

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