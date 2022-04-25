Боб Арум — о бое Фьюри и Нганну: его легко организовать

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался о возможном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. О желании провести этот бой ранее заявил сам Фьюри, который нокаутировал Диллиана Уайта в титульном поединке.



Фьюри говорил, что завершает боксёрскую карьеру. При этом он выразил заинтересованность в поединке с Нганну.



«Я не знаю, какая ситуация у Нганну с контрактом в UFC. Очевидно, что речь идёт об очень большом поединке. Его легко организовать. У нас будет достаточно времени, чтобы всё обсудить», — цитирует Арума MMAJunkie.



Также Арум сообщил, что через две недели Фьюри прилетит в Лас-Вегас (США). Там в настоящее время находится сам промоутер.