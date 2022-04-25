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Боб Арум — о бое Фьюри и Нганну: его легко организовать

Боб Арум — о бое Фьюри и Нганну: его легко организовать
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Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался о возможном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. О желании провести этот бой ранее заявил сам Фьюри, который нокаутировал Диллиана Уайта в титульном поединке.

Фьюри говорил, что завершает боксёрскую карьеру. При этом он выразил заинтересованность в поединке с Нганну.

«Я не знаю, какая ситуация у Нганну с контрактом в UFC. Очевидно, что речь идёт об очень большом поединке. Его легко организовать. У нас будет достаточно времени, чтобы всё обсудить», — цитирует Арума MMAJunkie.

Также Арум сообщил, что через две недели Фьюри прилетит в Лас-Вегас (США). Там в настоящее время находится сам промоутер.

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