Фёдор Емельяненко выступил за отставку главы Союза ММА России Радмира Габдуллина

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко выступил за уход с поста главы Союза ММА России Радмира Габдуллина, сообщает ТАСС. Спортсмен выразил недоверие президенту организации и призвал его уйти в отставку. Также против кандидатуры Габдуллина выступили члены совета организации.



Ранее Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России. Сообщалось, что это произошло из-за разногласий с Габдуллиным.



Отчётно-выборная конференция пройдёт 5 июня в Астрахани. На ней будет решаться вопрос о кандидатуре главы организации.



Емельяненко был избран президентом Союза ММА России 16 мая 2012 года. В декабре 2016 года Фёдора переизбрали на этот пост, но осенью 2018 года главой организации стал Габдуллин. В свою очередь, Емельяненко занял посты почётного президента и председателя наблюдательного совета.