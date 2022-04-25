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Фёдор Емельяненко выступил за отставку главы Союза ММА России Радмира Габдуллина

Фёдор Емельяненко выступил за отставку главы Союза ММА России Радмира Габдуллина
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Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко выступил за уход с поста главы Союза ММА России Радмира Габдуллина, сообщает ТАСС. Спортсмен выразил недоверие президенту организации и призвал его уйти в отставку. Также против кандидатуры Габдуллина выступили члены совета организации.

Ранее Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России. Сообщалось, что это произошло из-за разногласий с Габдуллиным.

Отчётно-выборная конференция пройдёт 5 июня в Астрахани. На ней будет решаться вопрос о кандидатуре главы организации.

Емельяненко был избран президентом Союза ММА России 16 мая 2012 года. В декабре 2016 года Фёдора переизбрали на этот пост, но осенью 2018 года главой организации стал Габдуллин. В свою очередь, Емельяненко занял посты почётного президента и председателя наблюдательного совета.

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