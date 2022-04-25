Стало известно, с кем и когда подерётся Саид Нурмагомедов в UFC

Определён следующий соперник российского бойца ММА Саида Нурмагомедова. Он проведёт бой с Дугласом Силвой де Андраде на турнире UFC 9 июля, сообщает журналист Марсель Дорфф.



30-летний россиянин одержал в ММА 15 побед и потерпел два поражения. Последний бой он провёл 22 января 2022 года. Его соперником был Коди Стаманн, россиянин одержал победу сабмишеном в первом раунде. Победная серия Нурмагомедова составляет два боя, последнее поражение он потерпел в декабре 2019 года, когда уступил Раони Барселосу единогласным решением судей.



36-летний де Андраде одержал за карьеру 28 побед и потерпел четыре поражения. Последний бой он провёл на турнире UFC 271. Там бразилец победил Сергея Морозова с помощью удушающего приёма. У бразильца серия из двух побед, последнее поражение он потерпел в январе 2021 года, когда уступил Лерону Мёрфи.