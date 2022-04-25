Третий бой Минеева и Исмаилова может пройти по правилам бокса

Российский боец ММА Магомед Исмаилов сообщил, что может провести третий бой с соотечественником Владимиром Минеевым. По словам Исмаилова, рассматривается возможность проведения поединка по правилам бокса.



«Скорее всего, противостояние Исмаилова и Минеева состоится по боксу на площадке Hardcore. Думаю, это будет хороший старт для боксёрской площадки Hardcore», — сказал Исмаилов на своём YouTube-канале.



Соперники провели уже два поединка. Первый бой проходил в октябре 2018 года, тогда он завершился ничьей. После поединка недовольство решением судей выражали оба бойца. Реванш они провели на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.

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