Владимир Кличко не исключил, что вернётся на ринг, чтобы побить рекорд Формана

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко допустил, что вернётся на ринг. 46-летний спортсмен сказал, что в дальнейшем может возобновить карьеру, чтобы побить рекорд американца Джорджа Формана. Тот становился чемпионом мира в возрасте 45 лет.
«Несмотря на спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), нельзя забывать о жизни. А спорт является частью моей жизни.
Возвращение на ринг? Я пока не хочу давать обещаний, но кто знает. Возможность побить рекорд Формана мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом. У каждого есть своя мотивация», — цитирует Кличко Bild.
В 1994 году Форман вернул себе чемпионский титул в возрасте 45 лет 9 месяцев и 26 дней. В 10-м раунде он нокаутировал Майкла Мурера, который в тот момент владел титулами по версиям WBA и IBF.
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