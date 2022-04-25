Владимир Кличко не исключил, что вернётся на ринг, чтобы побить рекорд Формана

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко допустил, что вернётся на ринг. 46-летний спортсмен сказал, что в дальнейшем может возобновить карьеру, чтобы побить рекорд американца Джорджа Формана. Тот становился чемпионом мира в возрасте 45 лет.



«Несмотря на спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), нельзя забывать о жизни. А спорт является частью моей жизни.



Возвращение на ринг? Я пока не хочу давать обещаний, но кто знает. Возможность побить рекорд Формана мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом. У каждого есть своя мотивация», — цитирует Кличко Bild.

В 1994 году Форман вернул себе чемпионский титул в возрасте 45 лет 9 месяцев и 26 дней. В 10-м раунде он нокаутировал Майкла Мурера, который в тот момент владел титулами по версиям WBA и IBF.