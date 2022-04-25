Нганну заявил, что не подпишет контракт с UFC, если он будет препятствовать бою с Фьюри

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о возможном подписании нового контракта с промоушеном. По словам камерунца, он не станет подписывать новое соглашение, если оно запретит проведение поединка с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC британским боксёром Тайсоном Фьюри. Ранее Фьюри сообщил, что хочет провести бой с Нганну.
«Бой с Фьюри должен быть частью сделки. Если такой возможности не будет, то не будет и никакого контракта. Если я подпишу такое же соглашение с UFC, как моё нынешнее, то я окажусь в проблемной ситуации. Больше такого не будет. Нам нужно понять, как внести поединок с Фьюри в контракт.
UFC — хороший промоушен. Я хочу продолжать выступать. Бой с Фьюри не является последним в моей карьере, после этого поединка будет ещё много. Есть Джон Джонс, трилогия со Стипе Миочичем. В общем, много больших боёв, которые я хочу провести в UFC. Я бы хотел, чтобы мы пришли к общей позиции», — цитирует Нганну MMAJunkie.
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