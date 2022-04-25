Уайт заявил, что Фьюри нанёс запрещённый удар, который привёл к нокауту

Британский боксёр Диллиан Уайт раскритиковал своего соперника Тайсона Фьюри после боя спортсменов на «Уэмбли». Поединок закончился победой Фьюри, который нокаутировал соперника в шестом раунде с помощью апперкота. Но, как утверждает Уайт, он не смог восстановиться из-за того, что ударился головой о канвас после толчка Фьюри.
«После удара Фьюри меня повело, но я пытался восстановиться. А он толкнул меня. В результате я упал и ударился головой о канвас. Это было не по правилам. Это не борьба, а бокс! Мне должны были дать больше времени на восстановление, а затем мы бы продолжили бой.
Это отвратительная работа рефери. Но всё так сложилось. Тайсону спускают с рук много всего.
Он бил меня по затылку. Его угловые бросали воду и так далее. Меня критикуют. Но это он вёл грязную борьбу, бодал меня головой. Он говорит, что завершает карьеру. Но я надеюсь, что этого не будет. Я хочу реванш», — цитирует Уайта Sky Sports.
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