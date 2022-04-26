Стерлинг — о встрече с Сехудо: я буду терпеливо ждать

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг в очередной раз высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом организации Генри Сехудо.



«Я буду терпеливо ждать», — написал Стерлинг, добавив эмодзи со стаканом с попкорном. Также Алджэмейн репостнул новость о возможной встрече с Сехудо в октагоне.



В последнем бою Стерлинг оказался сильнее россиянина Петра Яна. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, одержав победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, а третий судья определил победу Яна с тем же счётом.

Сехудо уходил из UFC в статусе чемпиона организации. В дальнейшем вакантный пояс завоевал Пётр Ян.