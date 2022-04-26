Джейк Пол начал переговоры с новым соперником о поединке по правилам бокса

Новозеландский боксёр Сонни Билл Уильямс рассказал, что команда YouTube-блогера Джейка Пола начала переговоры с его командой по поводу боксёрского поединка.
«Его люди связались с моими и сейчас ведут переговоры. Главное, что я очень взволнован и очень благодарен за то, что снова выйду на ринг. Я чувствую, что за последние шесть месяцев я улучшился в 10 раз, так что это уверенность в своих силах», — приводит слова Уильямса MMA News.
В своей профессиональной боксёрской карьере Уильямс имеет рекорд 9-0, причём последнюю победу он одержал над Барри Холлом в марте. Он также является бывшим профессиональным игроком в регби и вышел на пенсию в 2019 году.
В 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень оппозиции. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. В заключительном бою Пол победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.
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