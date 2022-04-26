Соперник Штыркова предложил отказаться от борьбы ради зрелищности и зрителей

Российский полутяжеловес Михаил Колобегов, который 6 мая на турнире RCC 11 проведёт бой с Иваном Штырковым, предложил ему отказаться от борьбы ради зрелищности и зрителей. Об этом он заявил в своих социальных сетях.



«Ваня, в последних боях ты очень сильно прибавил в ударной технике. То, что ты показывал, мне нравится. Предлагаю провести наш бой в таком формате: первые два раунда исключительно в стойке, и если дело дойдёт до третьего, то провести его по правилам ММА. Такой формат привлечёт дополнительное количество зрителей, и, если бой пройдёт всю дистанцию, у нас получится зрелищный бой. Что скажешь, Иван?» — написал Колобегов.



Бой Колобегова и Штыркова возглавит турнир RCC 11, который состоится в Екатеринбурге на пятитысячной арене КРК «Уралец». Это будет первый крупный турнир организации в этом году.

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