Генри Сехудо назвал соперников, с которыми готов встретиться после возвращения

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался по поводу возможного возвращения в организацию.

«Думаю, что есть две весовые категории, которые действительно открыты, и я хочу попробовать себя в любой из них. Там есть Ти Джей Диллашоу, есть Алджэмейн Стерлинг, есть Макс Холлоуэй и Александр Волкановский. Местность довольно хорошая, я сейчас нахожусь в очень хорошем положении. Мы поговорили с некоторыми организаторами за ужином, пробыли там пару часов, потому что нам было о чём поговорить. Это была отличная встреча.



Многие решения ещё не приняты. Я хочу посмотреть, что в итоге произойдёт, но им нравится идея моего возвращения. Они хотят, чтобы я вернулся, они бы никогда не стали ужинать со мной, если бы не хотели, чтобы я вернулся. В следующий раз я бы хотел встретиться уже с Даной Уайтом», — приводит слова Сехудо BJ Penn.