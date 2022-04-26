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Александра Усика лишили звания «Почётного жителя Симферополя»

Александра Усика лишили звания «Почётного жителя Симферополя»
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик был лишён звания «Почётного жителя Симферополя». Решение было принято на внеочередной сессии Симферопольского горсовета. Это звание он получил в 2012 году.

Напомним, ранее государственный совет Крыма лишил спортсмена званий «За верность долгу» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК».

В настоящее время Усик готовится к поединку с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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