Хрюнов рассказал о переговорах с Минеевым и Исмаиловым по поводу боксёрского поединка

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов признался, что делал предложение бойцам ММА Владимиру Минееву и Магомеду Исмаилову о поединке по правилам бокса.



«Мы и тому и другому это предлагали. Находимся в контакте по этому вопросу. Знаю, что у Магомеда Исмаилова запланирован бой с Шлеменко по правилам ММА, который РЕН ТВ будет показывать. В зависимости от исхода у нас есть договорённость с Магомедом Исмаиловым. Сначала что-то одно он сделает, а потом начнём делать другое», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Соперники провели уже два поединка. Первый бой проходил в октябре 2018 года, тогда он завершился ничьей. После поединка недовольство решением судей выражали оба бойца. Реванш они провели на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.