Хрюнов рассказал о переговорах с Минеевым и Исмаиловым по поводу боксёрского поединка

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов признался, что делал предложение бойцам ММА Владимиру Минееву и Магомеду Исмаилову о поединке по правилам бокса.
«Мы и тому и другому это предлагали. Находимся в контакте по этому вопросу. Знаю, что у Магомеда Исмаилова запланирован бой с Шлеменко по правилам ММА, который РЕН ТВ будет показывать. В зависимости от исхода у нас есть договорённость с Магомедом Исмаиловым. Сначала что-то одно он сделает, а потом начнём делать другое», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Соперники провели уже два поединка. Первый бой проходил в октябре 2018 года, тогда он завершился ничьей. После поединка недовольство решением судей выражали оба бойца. Реванш они провели на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.
- 26 апреля 2022
-
15:44
-
14:54
-
14:37
-
13:22
-
12:27
-
11:39
-
10:20
-
09:14
-
08:45
-
03:18
-
02:36
-
00:40
- 25 апреля 2022
-
23:47
-
23:10
-
22:15
-
21:44
-
20:26
-
19:08
-
18:19
-
17:14
-
16:28
-
15:34
-
14:39
-
13:35
-
12:08
-
11:12
-
10:12
-
09:18
-
00:19
- 24 апреля 2022
-
22:52
-
21:51
-
20:44
-
19:42
-
18:39
-
17:26