Хрюнов назвал фаворита в боксёрском поединке Минеев – Исмаилов

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о возможном победителе в поединке Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова по правилам бокса.



«Считаю, что этот бой ожидаемый и очень интересный. Думаю, у Минеева больше шансов, потому что он базовый боксёр. Магомед – очень мужественный, координированный парень, но бокс – это чуть-чуть другое. Я думаю, что здесь преимущество на стороне Минеева. Есть ли интрига? Конечно, да. Думаю, этот поединок украсил бы единоборства», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Соперники провели между собой уже два поединка. Первый бой проходил в октябре 2018 года, тогда он завершился ничьей. После поединка недовольство решением судей выражали оба бойца. Реванш они провели на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Тогда Минеев победил техническим нокаутом — рефери остановил бой в третьем раунде.