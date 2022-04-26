«От гастролирующего артиста стало много шума». Минеев ответил на слова Исмаилова

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев отреагировал на слова соотечественника Магомеда Исмаилова относительно очного поединка по правилам бокса.



«В моё отсутствие от гастролирующего артиста стало много шума, который отвлекает от серьёзных дел. Сложились обстоятельства, которые позволят мне показать свой бокс, а вам — увидеть шоу.



Рамиль Егоров — министр спорта Ульяновской области — предлагает по сложившейся доброй традиции пригласить лысого в Ульяновск, объяснить «за жизнь», а потом уже деклассировать в Москве», — написал Минеев в своих социальных сетях.



Минеев и Исмаилов провели уже два поединка. Первый бой проходил в октябре 2018 года и завершился ничьей. После поединка недовольство решением судей выражали оба бойца. Реванш они провели на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом — рефери остановил бой в третьем раунде.

Минеев высказался о третьем бое с Исмаиловым: