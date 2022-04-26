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Майкл Чендлер отреагировал на приобретение Илоном Маском «Твиттера» за $ 44 млрд

Майкл Чендлер отреагировал на приобретение Илоном Маском «Твиттера» за $ 44 млрд
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о покупке американским предпринимателем Илоном Маском социальной сети «Твиттер». Ранее сообщалось, что Маск купит соцсеть за за $ 44 млрд.

«У каждой компании есть владелец — так почему бы не иметь владельца, который уверен в своём убеждении относительно того, что люди должны иметь мнение, не опасаясь, что их заткнут», — написал Чендлер на своей странице в «Твиттере».

Изначально Маск приобрёл часть акций компании (около 9%), после чего сделал акционерам предложение выкупить всю социальную сеть, чтобы сделать её идеальной — с полной свободой слова. Он обещал добиться этого любым способом.

Первое время держатели акций не шли ему навстречу, однако потом всё же изменили свою позицию.

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