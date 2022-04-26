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Bellator нашёл замену снявшемуся с боя с Дейли россиянину Корешкову

Bellator нашёл замену снявшемуся с боя с Дейли россиянину Корешкову
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, россиянин Андрей Корешков официально снялся с боя с британцем Полом Дейли. Поединок должен был состояться 13 мая на Bellator 281 в Лондоне. Корешков, напомним, не смог получить визу в Великобританию. Заменит российского бойца представитель Бразилии Венделл Джакомо.

В последнем бою, на турнире по смешанным единоборствам Bellator 274, Корешков одержал победу ярким нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри. Дейли в последнем поединке уступил Джейсону Джексону единогласным решением судей.

«Это будет мой последний бой, на который я буду более чем мотивирован. Надеюсь, что у меня получится удивить», — приводит слова 39-летнего Дейли издание Metro.

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