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Майк Тайсон сделал первое заявление после скандального инцидента с пассажиром самолёта

Майк Тайсон сделал первое заявление после скандального инцидента с пассажиром самолёта
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон разместил новый пост в своём «твиттере», который стал первым после резонансного инцидента в самолёте, где он ударил одного из пассажиров.

«Я большой сторонник благодарности. Вселенная дала мне благодарность, и я не воспринимаю это как должное», — написал Тайсон.

Напомним, инцидент случился 20 апреля. Тайсон собирался отправиться на самолёте из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Майк фотографировался со всеми желающими. При этом молодой человек, который сидел позади, настойчиво пытался завязать с ним диалог. Тайсон попросил его успокоиться, а после того, как слова не оказали должного эффекта, несколько раз ударил того по лицу. Позже сообщалось, что потерпевшего зовут Мелвин Таунсенд III и ему 36 лет. Ранее он был осуждён за мошенничество, кражу в крупном размере, кражу со взломом, хранение запрещённых веществ и торговлю краденым.

Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте:

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