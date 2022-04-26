Майк Тайсон сделал первое заявление после скандального инцидента с пассажиром самолёта

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон разместил новый пост в своём «твиттере», который стал первым после резонансного инцидента в самолёте, где он ударил одного из пассажиров.



«Я большой сторонник благодарности. Вселенная дала мне благодарность, и я не воспринимаю это как должное», — написал Тайсон.



Напомним, инцидент случился 20 апреля. Тайсон собирался отправиться на самолёте из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Майк фотографировался со всеми желающими. При этом молодой человек, который сидел позади, настойчиво пытался завязать с ним диалог. Тайсон попросил его успокоиться, а после того, как слова не оказали должного эффекта, несколько раз ударил того по лицу. Позже сообщалось, что потерпевшего зовут Мелвин Таунсенд III и ему 36 лет. Ранее он был осуждён за мошенничество, кражу в крупном размере, кражу со взломом, хранение запрещённых веществ и торговлю краденым.

Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте: