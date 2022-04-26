Александр Поветкин высказался о возможности стать тренером

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин не исключил, что станет тренером.

«Тренер и боксёр — разные вещи. Желание (стать тренером) есть. Главное, чтобы для этого была возможность», — приводит слова Поветкина ТАСС.



42-летний Поветкин — бывший временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе. В июне 2021 года Александр объявил о завершении карьеры. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

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