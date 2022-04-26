Джо Роган обозначил позицию по инциденту с Майком Тайсоном, избившим пассажира

Известный спортивный комментатор Джо Роган высказался о скандальном инциденте с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном, который избил мужчину в самолёте.



«Всё очень просто: этот пассажир оказался тем ещё придурком. Он вывел из себя одного из самых крутых ублюдков, которые когда-либо ходили по земле. Это так глупо! Это, как если бы он даже не пинал улей, а просто взял и разбил его своей головой.



Вот что я скажу — если кто-то оказывается там, где Майк Тайсон, а затем Майк начинает бить его по лицу, то я думаю, что этот кто-то, вероятно, это заслужил. Многие просто не понимают и думают, что раз Майк Тайсон так знаменит, то и не станет использовать кулаки. Но он был раздражён! Он просто, чёрт возьми, поступил так же, как на его месте поступил бы любой нормальный человек», — приводит слова Рогана MMAJunkie со ссылкой на The Joe Rogan Experience podcast.

Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте: