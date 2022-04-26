Джо Роган обозначил позицию по инциденту с Майком Тайсоном, избившим пассажира

Известный спортивный комментатор Джо Роган высказался о скандальном инциденте с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном, который избил мужчину в самолёте.
«Всё очень просто: этот пассажир оказался тем ещё придурком. Он вывел из себя одного из самых крутых ублюдков, которые когда-либо ходили по земле. Это так глупо! Это, как если бы он даже не пинал улей, а просто взял и разбил его своей головой.
Вот что я скажу — если кто-то оказывается там, где Майк Тайсон, а затем Майк начинает бить его по лицу, то я думаю, что этот кто-то, вероятно, это заслужил. Многие просто не понимают и думают, что раз Майк Тайсон так знаменит, то и не станет использовать кулаки. Но он был раздражён! Он просто, чёрт возьми, поступил так же, как на его месте поступил бы любой нормальный человек», — приводит слова Рогана MMAJunkie со ссылкой на The Joe Rogan Experience podcast.
Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте:
- 26 апреля 2022
-
22:12
-
20:56
-
19:58
-
19:35
-
18:43
-
17:55
-
17:43
-
17:07
-
16:43
-
16:14
-
15:44
-
14:54
-
14:37
-
13:22
-
12:27
-
11:39
-
10:20
-
09:14
-
08:45
-
03:18
-
02:36
-
00:40
- 25 апреля 2022
-
23:47
-
23:10
-
22:15
-
21:44
-
20:26
-
19:08
-
18:19
-
17:14
-
16:28
-
15:34
-
14:39
-
13:35
-
12:08