«Всё будет по-другому». Усик рассказал, что собирается изменить в поединке с Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с представителем Великобритании Энтони Джошуа.



«Всё будет по-другому. Сейчас я не могу раскрыть все карты. Намекну лишь, что собираюсь изменить стойку или позицию», — приводит слова Усика издание Reuters.



Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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