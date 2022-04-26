Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я был удивлён, большой риск для него». Исмаилов назвал следующего соперника Минеева

«Я был удивлён, большой риск для него». Исмаилов назвал следующего соперника Минеева
Комментарии

Известный российский боец ММА Владимир Минеев проведёт следующий поединок со звездой поп-ММА Тимуром Никулиным. Об этом рассказал Магомед Исмаилов, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.

«До меня дошла информация, что Минеев и Никулин согласовали своё противостояние по боксу, они будут боксировать. То есть Минеев спускается на 35 строчек ниже, чтобы побоксировать с новичком. Да что уж говорить, новичок, который накидал Бикрёву — чемпиону Fight Nights. А если Никулин ещё и с Минеевым так закусится, то даже не знаю, то это большой риск для Вовы. Большой-большой», — сказал Исмаилов.

«Инфа 99,9%. Вова без меня, похоже, вниз катится, я был удивлён, когда узнал. Надеюсь, он не ударит лицом в грязь», — добавил Магомед.

Исмаилов высказался о третьем бое с Минеевым:

«Шлеменко, Емельяненко, Регбист». Владимир Минеев — о будущих соперниках и деньгах «Шлеменко, Емельяненко, Регбист». Владимир Минеев — о будущих соперниках и деньгах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022