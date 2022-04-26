«Я был удивлён, большой риск для него». Исмаилов назвал следующего соперника Минеева

Известный российский боец ММА Владимир Минеев проведёт следующий поединок со звездой поп-ММА Тимуром Никулиным. Об этом рассказал Магомед Исмаилов, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
«До меня дошла информация, что Минеев и Никулин согласовали своё противостояние по боксу, они будут боксировать. То есть Минеев спускается на 35 строчек ниже, чтобы побоксировать с новичком. Да что уж говорить, новичок, который накидал Бикрёву — чемпиону Fight Nights. А если Никулин ещё и с Минеевым так закусится, то даже не знаю, то это большой риск для Вовы. Большой-большой», — сказал Исмаилов.
«Инфа 99,9%. Вова без меня, похоже, вниз катится, я был удивлён, когда узнал. Надеюсь, он не ударит лицом в грязь», — добавил Магомед.
Исмаилов высказался о третьем бое с Минеевым:
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