Соннен — о решении Фьюри завершить карьеру: он напоминает мне Хабиба

Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мыслями о решении непобеждённого британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри завершить карьеру, вспомнив, как о своём уходе из ММА объявлял россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Думаю, теперь Тайсон Фьюри ушёл. Но вот что я скажу — нет и никогда не будет более серьёзного боя, чем камбэк. Не первый бой в главном событии турнира и даже не титульный бой. Самым большим боем будет именно бой-камбэк. Но чтобы устроить такой поединок, для начала надо уйти.
Но своим уходом и на самом деле не только этим, Фьюри напоминает мне Хабиба. Некоторым можно просто поверить на слово, не правда ли? Они всегда отвечают за то, что говорят. Но всё-таки каждый имеет право поменять своё мнение. Хабиб мог бы вернуться. Не называйте его лжецом», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
- 27 апреля 2022
-
01:00
-
00:14
- 26 апреля 2022
-
22:56
-
22:12
-
20:56
-
19:58
-
19:35
-
18:43
-
17:55
-
17:43
-
17:07
-
16:43
-
16:14
-
15:44
-
14:54
-
14:37
-
13:22
-
12:27
-
11:39
-
10:20
-
09:14
-
08:45
-
03:18
-
02:36
-
00:40
- 25 апреля 2022
-
23:47
-
23:10
-
22:15
-
21:44
-
20:26
-
19:08
-
18:19
-
17:14
-
16:28
-
15:34