Соннен — о решении Фьюри завершить карьеру: он напоминает мне Хабиба

Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мыслями о решении непобеждённого британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри завершить карьеру, вспомнив, как о своём уходе из ММА объявлял россиянин Хабиб Нурмагомедов.



«Думаю, теперь Тайсон Фьюри ушёл. Но вот что я скажу — нет и никогда не будет более серьёзного боя, чем камбэк. Не первый бой в главном событии турнира и даже не титульный бой. Самым большим боем будет именно бой-камбэк. Но чтобы устроить такой поединок, для начала надо уйти.



Но своим уходом и на самом деле не только этим, Фьюри напоминает мне Хабиба. Некоторым можно просто поверить на слово, не правда ли? Они всегда отвечают за то, что говорят. Но всё-таки каждый имеет право поменять своё мнение. Хабиб мог бы вернуться. Не называйте его лжецом», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: