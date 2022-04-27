«Здесь любил уединяться пророк». Хабиб побывал на известной горе в Саудовской Аравии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с пещеры Хира на склоне горы Джабаль ан-Нур.



«Гора Джабаль ан-Нур. По преданию, в пещере Хира любил уединяться для размышлений пророк Мухаммад. Согласно Исламу, именно в этой пещере ангел Джабраил передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, первые 5 аятов суры аль-Алак», — написал Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере: