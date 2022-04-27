Сен-Пьер сказал, при каком условии может состояться его схватка с Хабибом по грэпплингу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о потенциальном поединке по грэпплингу с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Если всё будет хорошо организовано, то почему нет? Может, будет проходить какое-нибудь интересное мероприятие или появится какая-нибудь новая организация, которая будет специализироваться на грэпплинге.

Я в отличной форме. Продолжаю тренироваться как профессиональный спортсмен и получаю от этого удовольствие. Некоторые парни в зале спрашивают меня: ты что, готовишься к возвращению?.. Я отвечаю: нет, мне 40 лет», — приводит слова Сен-Пьера MMA News.

Сам Нурмагомедов недавно говорил, что не заинтересован в этом поединке и не собирается возвращаться в спорт.