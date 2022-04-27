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«Кто это вообще такой?» Канело ответил менеджеру Усмана в ответ на оскорбления

«Кто это вообще такой?» Канело ответил менеджеру Усмана в ответ на оскорбления
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказал мнение о мексиканском боксёре Сауле Альваресе.

«Канело — абсолютный трус, он дерётся с парнями, у которых 5 тыс. подписчиков в социальных сетях, они никогда ничего не сделают для его наследия. Теперь я понимаю, почему он не хочет проигрывать кому-то вроде Усмана. Это стиль курицы, никакого риска — никакого вознаграждения», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

«Кто это вообще такой?» — ответил Сауль Альварес, добавив смеющийся эмодзи.

Напомним, уже 8 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведёт бой с российским боксёром Дмитрием Биволом. Дмитрий дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. За время выступлений россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.

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