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Стало известно, кто может стать следующим соперником Петра Яна

Стало известно, кто может стать следующим соперником Петра Яна
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Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC россиянина Петра Яна, рассказал, кто может стать следующим соперником бойца.

«Скоро пройдёт бой Роба Фонта и Марлона Веры – победитель этой пары возможный соперник. Тот же Доминик Круз возможный соперник. Это, я считаю, наиболее вероятные соперники и по таймингу, и по рейтингу. Что касается Мераба Двалишвили, то это точно не сейчас – мы немного устали от их команды, хочется какого-то нового противостояния. Этот бой сейчас не интересен абсолютно», — сказал Абдрахманов на YouTube-канале «Вестник ММА».

В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Ранее Стерлинг объяснил, почему, по его мнению, первый раунд остался за ним.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:

«Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3 «Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3
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