«В списке точно есть мой соперник». Емельяненко намекнул, с кем подерётся в следующий раз

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём телеграм-канале устроил опрос, в котором предложил угадать своего следующего соперника.
«В этом списке точно есть мой следующий соперник:
Сергей Харитонов, Вячеслав Дацик, Бигфут Силва, Фабио Мальдонадо, Михаил Кокляев, Магомед Исмаилов, Магомед Маликов, Артём Тарасов, Александр Шлеменко, Владимир Минеев».
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
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