Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Секундант Петра Яна проведёт бой на турнире RCC 11

Секундант Петра Яна проведёт бой на турнире RCC 11
Комментарии

Ильяс Хамзин, секундант знаменитого российского бойца UFC Петра Яна, проведёт бой с Виктором Фигейредо в карде номерного турнира RCC 11. Вечер единоборств пройдёт 6 мая на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

Хамзин провёл уже 11 поединков в лиге. Его рекорд — 9 побед, 2 поражения. Дебют состоялся в 2018 году, тогда менеджером бойца выступил как раз Пётр Ян. Бойцы дружат с детства и помогают друг другу готовиться к выступлениям.

Последние встречи с бразильцами Маркесом, Силвой и Сантьяго были очень сложными для Ильяса: одна победа большинством решений и две раздельным. Фигейредо станет для российского бойца четвёртым соперником из Бразилии подряд.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

«Стерлинг — мерзкий парень». Хамзин уверен, что американец избегает реванша с Яном «Стерлинг — мерзкий парень». Хамзин уверен, что американец избегает реванша с Яном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022