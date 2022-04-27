Секундант Петра Яна проведёт бой на турнире RCC 11
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Ильяс Хамзин, секундант знаменитого российского бойца UFC Петра Яна, проведёт бой с Виктором Фигейредо в карде номерного турнира RCC 11. Вечер единоборств пройдёт 6 мая на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге.
Хамзин провёл уже 11 поединков в лиге. Его рекорд — 9 побед, 2 поражения. Дебют состоялся в 2018 году, тогда менеджером бойца выступил как раз Пётр Ян. Бойцы дружат с детства и помогают друг другу готовиться к выступлениям.
Последние встречи с бразильцами Маркесом, Силвой и Сантьяго были очень сложными для Ильяса: одна победа большинством решений и две раздельным. Фигейредо станет для российского бойца четвёртым соперником из Бразилии подряд.
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