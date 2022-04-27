Исмаилов: теперь Ян будет разносить ещё более уверенно, чем раньше

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, что дал экс-чемпиону UFC в легчайшем весе некий важный совет. По мнению Исмаилова, теперь российский боец будет добиваться ещё больших успехов.



«Дал Петру Яну самый важный совет из всех возможных! Теперь он будет разносить ещё более уверенно, чем раньше.



Я потянулся к нему и тихим, хрипловатым, гангстерским голосом сказал: «Ты знаешь, что делать, Петя, просто делай». Примерно так играет моё воображение, когда я не могу вспомнить, что в этот момент говорил» — написал Исмаилов в своём телеграм-канале.



Последним соперником Яна был американец Алджэмейн Стерлинг. Бой-реванш закончился победой Стерлинга решением судей.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.