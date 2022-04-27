Джон Джонс: Миочич сказал, что будет на пике в сентябре. Я буду ждать

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о планах по проведению дебютного боя в тяжёлом весе. Американец намеревается встретиться с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Ранее Джонс сказал, что хочет провести поединок в июне или июле. По всей видимости, теперь план несколько изменился.



«Стипе сказал, что будет на пике формы в сентябре. Я расстроен, но терпелив. Я хочу, чтобы величайший боец тяжёлого веса был на пике, поэтому буду ждать до сентября. Никаких отговорок», — написал Джонс у себя в соцсетях.



Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и проиграл в одном. Американец не участвовал в боях с февраля 2020-го. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247. Летом 2022 года пройдёт Международная бойцовская неделя.

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