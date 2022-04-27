Соннен: Дана Уайт воспримет бой Нганну и Фьюри как предательство

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что глава промоушена Дана Уайт негативно отнесётся к бою чемпиона организации в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и британского боксёра Тайсона Фьюри, который является чемпионом мира по версии WBC. Ранее оба спортсмена изъявили желание провести этот поединок.



«Думаю, что Дана в случае поединка Уайта и Нганну почувствует, что его предали. Наверняка, он негативно к этому отнесётся. Конечно, Дана никогда об этом не скажет. Скорее всего, он будет говорить, что был взбешён или что ему было всё равно. Но, наверное, он воспримет это как предательство.



Фрэнсис Нганну был в зале и смотрел бой Фьюри. Он знал, к чему всё идёт. При этом у Нганну есть контракт с Даной. Говорил ли Нганну, что едет на «Уэмбли»? Говорил ли, что поднимется на ринг? Ринг-анаунсер знал, что Фрэнсис поднимется на ринг", — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: