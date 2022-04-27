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46-летний Венер Галиев проведёт бой с Мухамедом Коковым

46-летний Венер Галиев проведёт бой с Мухамедом Коковым
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Легендарный российский боец Венер Галиев проведёт следующий бой с соотечественником Мухамедом Коковым. Их поединок состоится на турнире АСА 140, который пройдёт в Сочи.

Галиев 22 года выступает в ММА. Первый бой он провёл ещё в 2000 году. 46-летний спортсмен одержал 33 победы, но ещё большая часть успешных поединков из 80 боёв не внесена в официальную статистику.

На счету 29-летнего Мухамеда Кокова — 17 побед и семь поражений.

Бой Галиева и Кокова пройдёт 17 июня. Турнир ACA 140 возглавит четвертьфинал Гран-при легковесов. Путёвку в полуфинал оспорят Артём Резников и Дави Рамос. Призовой фонд Гран-при составляет $ 1 млн.

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