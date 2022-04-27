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Петросян встретится в UFC с бойцом, победившим россиянина благодаря запрещенному приёму

Петросян встретится в UFC с бойцом, победившим россиянина благодаря запрещенному приёму
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Российский боец ММА Армен Петросян проведёт следующий бой в UFC на турнире, который пройдёт 9 июля. Его соперником станет бразилец Кайо Борральо, сообщает журналист Марсель Дорфф.

Последним соперником Борральо был россиянин Гаджи Омаргаджиев. В конце третьего раунда Борральо нанёс запрещённый удар коленом, когда рука россиянина была ещё на канвасе. Судья объявил фол и отобрал одно очко у бразильца. Когда Омаргаджиев не смог продолжить бой, поединок был остановлен, однако затем Миральотта назвал удар Борральо «случайным фолом», что отдало решение в руки судей. Все три официальных лица отдали победу бразильцу со счётом 29-27, таким образом, он взял верх в противостоянии техническим решением судей.

Что касается Петросяна, то он одержал три победы подряд в ММА. Последний бой он провёл в феврале 2022 года. Тогда он в дебютном поединке в UFC одержал победу над Грегори Родригесом раздельным решением судей.

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