Пэдди Пимблетт ответил на вызов на бой от Логана Пола

Британский боец ММА Пэдди Пимблетт заявил, что готов провести поединок с известным блогером Логаном Полом. Ранее блогер бросил вызов спортсмену, заявив, что хотел бы встретиться с ним в октагоне.
«Пол знает, кто здесь настоящий боец. Не вижу, чтобы он вызывал на бой кого-то другого. Я понимаю, что он намного крупнее меня, но мне не кажется, что это что-то значит. Я думаю, что одержу лёгкую победу, которая будет быстрой. Впрочем, никогда не знаешь, как всё пойдёт в бою.
Если Логан Пол хочет провести бой, то я готов выслушать его предложение. Пусть назовёт суммы», — цитирует Пимблетта MiddleEasy.
На турнире UFC Fight Night 204 Пимблетт встретился с представителем Мексики Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Пимблетт получил за бой $ 24.000. Этот бой стал для него вторым в промоушене. 4 сентября 2021-го он дебютировал в UFC. Британский боец сразу же стал обсуждаемым после своих первых двух побед в промоушене благодаря тому, что получил хайп и интерес к своей персоне.
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