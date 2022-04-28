Сен-Пьер — о Чимаеве: нельзя так вести бой

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер высказался о победе шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Бой, проходивший на турнире UFC 273, закончился победой Чимаева единогласным решением судей.



«Я думаю, что это был хороший бой для Хамзата. Ему нужен был такой поединок после тех предыдущих боёв. Иногда сталкиваешься с чем-то неожиданным. И это — шанс стать лучше. Этот бой стал для него хорошим уроком.



Вряд ли кого-то радует, когда он получает удары в голову. Мне понравилось, что Хамзата заставили драться, но это была не самая умная тактика. Он мог сделать бой для себя гораздо проще. Чимаев привык доминировать, но нельзя так вести бой, когда сталкиваешься с соперником топ-уровня.



Нужно готовиться к поединку, составлять план, использовать слабые стороны соперника. Не всегда возможно и разумно входить в клетку и просто устраивать обмен ударами, как это было в бою с Бёрнсом», — цитирует Сен-Пьера MMANews.

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