Друг Чимаева с рекордом 23-0 дебютирует в UFC поединком с братом экс-соперника Борза
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27-летний непобеждённый французский боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов проведёт дебютный поединок в UFC с Гербертом Бёрнсом. Поединок состоится 16 июля на турнире в Лас-Вегасе.
Асхабов является другом известного шведского бойца Хамзата Чимаева. Всего на его счету 23 боя, в которых он одержал 23 победы. Последний поединок Асхабов провёл в марте 2020 года на турнире Road to WWFC: Bukovel Open Cup Final в Ивано-Франковской области, нокаутировав в первом раунде Юсупа Хади Висингева.
Герберт Бернс свой последний бой провёл в августе 2020 года на UFC 252. Тогда он уступил Даниэлю Пинеде техническим нокаутом во втором раунде.
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