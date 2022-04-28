Друг Чимаева с рекордом 23-0 дебютирует в UFC поединком с братом экс-соперника Борза

27-летний непобеждённый французский боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов проведёт дебютный поединок в UFC с Гербертом Бёрнсом. Поединок состоится 16 июля на турнире в Лас-Вегасе.

Асхабов является другом известного шведского бойца Хамзата Чимаева. Всего на его счету 23 боя, в которых он одержал 23 победы. Последний поединок Асхабов провёл в марте 2020 года на турнире Road to WWFC: Bukovel Open Cup Final в Ивано-Франковской области, нокаутировав в первом раунде Юсупа Хади Висингева.

Герберт Бернс свой последний бой провёл в августе 2020 года на UFC 252. Тогда он уступил Даниэлю Пинеде техническим нокаутом во втором раунде.

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