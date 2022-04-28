Орловский: хочу снова стать чемпионом UFC

Экс-чемпион UFC в супертяжелом весе Андрей Орловский (33-20 ММА, 22-14 UFC) в ночь на 1 мая 2022 года в соглавном событии UFC Вегас 53 разделит октагон с Джейком Кольером (13-6 ММА, 5-5 UFC).
43-летний боец с белорусскими корнями идёт на серии из трёх побед и уверен в том, что у него впереди будет возможность побороться за титул.
«Я хочу снова стать чемпионом, драться с лучшими бойцами. У меня контракт с UFC, буду драться с тем, кого мне дадут. Джейк — ещё один крутой молодой жеребец и опасный тяжёлый ударник. Я должен быть начеку и, как обычно, придерживаться своего гейм-плана — высоко держать руки и постоянно двигаться», — сказал Орловский на пресс-конференции.
За минувшие 12 месяцев Орловский последовательно одержал победы над Чейзом Шерманом, Карлосом Фелипе и Джаредом Вандераа. Все три виктории были добыты решениями судей.
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