Кормье рассказал, какой соперник сейчас подойдёт Конору Макгрегору

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что ирландский боец Конор Макгрегор должен провести бой с кем-то, кто ниже его уровня.

«Я согласен с тем, что ему будет нужен подготовительный бой. Честно говоря, мы уже видели Конора в подготовительном бою, когда он дрался с Ковбоем Серроне. Это был как раз тот бой, на который можно настроиться. Я понимаю, что людям не нравится, когда говорят, что Ковбой — разминка, но на данном этапе его карьеры это был именно такой поединок. Он длился сорок секунд, но продал миллион платных просмотров.

Не помешает поставить Конора с кем-то, у кого есть имя, но кто, возможно, не так опасен, чтобы побить его прямо сейчас. Я абсолютно согласен с тем, что Конору нужна разминка. Просто это должно быть правильное имя для этого боя, чтобы компания по-прежнему продавала много платных просмотров, а Конор выглядел хорошо, чтобы оправдать следующий бой, который будет масштабным», — приводит слова Кормье BJ Penn.