Майкл Чендлер: возможно, Фергюсон мог бы победить Хабиба
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер высказался по поводу американского бойца Тони Фергюсона.
«Тони Фергюсон всегда был топ-бойцом. Прошло всего пару лет после той выдающейся серии из 12 боёв, когда он выглядел непобедимым и, возможно, даже мог победить Хабиба… Я вижу Тони Фергюсона как парня, который всё ещё очень опасен и всегда показывает хорошие результаты, даже когда сталкивается с самыми жесткими парнями в дивизионе. Когда ты дерёшься с самыми жёсткими парнями в дивизионе, ты будешь терпеть поражения.
Тони Фергюсон — это сложная головоломка. Вы никогда не знаете, что он собирается делать. В клетке он просто безумец, и мы любим его за это», — приводит слова Чендлера BJ Penn.
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