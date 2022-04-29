Гольцов финишировал Гудейла в первом раунде и другие результаты PFL 2
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В Арлингтоне (штат Техас, США) на стадионе «Esports Stadium Arlington» в ночь с 28 на 29 апреля состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 2, в главном бою которого чемпион третьего сезона в тяжёлом весе Бруно Каппелоцца одержал очередную сокрушительную победу уже в первом раунде.
Однако этого все равно оказалось недостаточно, чтобы выйти на первое место в таблице четвёртого сезона, так как российский боец Денис Гольцов финишировал быстрее Ренана Феррейру в этот же вечер.
Полностью результаты турнира PFL 2 выглядят следующим образом:
- Бруно Каппелозза победил Стюарта Остина техническим нокаутом в 1-м раунде (4:24);
- Крис Уэйд победил Лэнса Палмера единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
- Брендан Логнейн победил Риоджи Кудо техническим решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
- Ренан Феррейра победил Джамилля Джонса нокаутом в 1-м раунде (0:25);
- Денис Гольцов победил Коди Гудейла техническим нокаутом в 1-м раунде (3:20);
- Анте Делия победил Матеуса Шеффила техническим нокаутом во 2-м раунде (0:59);
- Бубба Дженкинс победил Кайла Бочняка единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
- Клидсон Абреу победил Адама Кереша единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27);
- Шеймон Мораес победил Бостона Сэлмона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
- Алехандро Флорес победил Сабу Болаги единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
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