Жозе Альдо бросил вызов Стерлингу, назвав Сехудо клоуном и напомнив Диллашоу про допинг

35-летний бразильский боец UFC Жозе Альдо (31-7 MMA, 21-6 UFC), выступающий в полулёгком весе, предложил поединок действующему чемпиону дивизиона в легчайшем весе – американцу Алджэмейну Стерлингу (21-3 MMA, 13-3 UFC).

«Алджо, я жду, когда ты подпишешь контракт на наш бой. Нет никаких сомнений в том, что болельщики хотят увидеть его. В настоящее время мы являемся двумя лучшими легковесами в UFC.

Пусть остальные ребята дерутся между собой и обмениваются оскорблениями в интернете. На мой взгляд, нет никакого смысла позволять парню (речь о Ти Джей Диллашоу. – Прим. «Чемпионата»), который был дисквалифицирован на два года за допинг, вернуться и позволять драться за пояс после победы раздельным решением судей в бою, который, я думаю, он проиграл.

Другой клоун (речь о Генри Сехудо. – Прим. «Чемпионата»), который инсценировал свой уход только для того, чтобы попытаться заработать на этом, но и это не сработало, теперь он хочет бороться за титул, проведя два года вне игры (и вне подозрений USADA). Так что давайте поборемся за титул, пока на арене продают попкорн. Тот, кто продаст больше попкорна, сразится с тем, кто выиграет нашу битву. Договорились? Давай сделаем это, чемпион!» — гласит публикация Альдо в «Твиттере».

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