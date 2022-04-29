Камару Усман ответил главе Showtime Sports, подколовшему Дану Уайта

Многолетний чемпион UFC Камару Усман ответил главе Showtime Sports Стивену Эспинозе, который ранее подколол президента UFC Дана Уайта.
«Бокс — это прекрасное «искусство» с не менее хорошими бойцами и даже несколькими достойными промоутерами. Проблема заключается в таких бездельниках как ты, которые разрушают спорт для каждого. Пиши заметки, которые делал Дана», — написал Усман в своём твиттер-аккаунте.
Напомним, ранее Камару и абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес устроили мощную перепалку в «Твиттере». Более того, в переписку включился большой боксёрский босс Эспиноза, занимающий должность исполнительного директора канала Showtime.
Стивен успел «пнуть» как Камару, так и его босса Уайта: «Смешно! Бойцы UFC хотят получать зарплату как у боксёров, но не понимают, что боксёры имеют право выбирать соперников. Здесь речь идёт о профессиональном самоопределении, чуждом для тех, кому выбирает бои инструктор по кикбоксингу».
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