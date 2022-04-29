Алджэмейн Стерлинг отреагировал на вызов от Жозе Альдо

32-летний американский боец Алджэмейн Стерлинг (21-3 MMA, 13-3 UFC), являющийся обладателем пояса в легчайшем весе UFC, отреагировал на предложение о поединке от опытного 35-летнего представителя Бразилии Жозе Альдо (31-7 MMA, 21-6 UFC).

«Когда состоится наша встреча с комнатным воином? Нам необходимо заработать много денег», — написал Стерлинг в «Твиттере», обращаясь к главе UFC Дане Уайту.

Напомним, свой последний поединок Альдо провёл в декабре 2021 года, когда единогласным решением судей победил Роба Фонта в главном бою турнира. Он идёт на серии из трёх побед кряду и занимает третье место в рейтинге легчайшего дивизиона промоушена.

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