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Определился следующий соперник Рамазана Эмеева в UFC

Определился следующий соперник Рамазана Эмеева в UFC
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Российский боец UFC в полусреднем весе Рамазан Эмеев узнал имя следующего соперника. Как информирует в своём «твиттере» журналист Марсель Дорфф, им стал представитель Австралии Джек Делла Маддалена.

34-летний Рамазан Эмеев (20-5) провёл в UFC семь поединков, в пяти из которых праздновал победы. Его последний бой состоялся 16 октября 2021 года и завершился раздельным решением судей, отдавшим викторию представителю Великобритании Дэнни Робертсу.

До перехода в промоушен Даны Уайта уроженец Дагестана выступал в различных российских организациях. Дольше всего Эмеев оставался бойцом M-1 Global, где добыл чемпионский пояс в среднем весе.

Делла Маддалена в последнем бою, состоявшемся на UFC 270, уступил американцу Питу Родригесу.

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